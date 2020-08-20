Тегеран, , 07:55 — REGNUM Разведывательные силы Ирана выявили и ликвидировали крупную группировку контрабандистов оружия и боеприпасов в иранской провинции Альборз. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 августа.

По данным министерства разведки Ирана, в результате нескольких операций, проведенных силами министерства в провинции Альборз, были выявлены и арестованы члены крупной группировки контрабандистов оружия и боеприпасов. Банда активно действовала в Альборзе, Тегеране, Керманшахе, Лорестане, Исфагане, Систане и Белуджистане, провинциях Западный Азербайджан и Керман.

Согласно признательным показаниям и документам, члены банды незаконно перевозили оружие и боеприпасы, запрещенные наркотики и алкоголь, валюту, монеты, золото и антиквариат.

По согласованию с судебными органами было арестовано более 20 ключевых членов банды, а также изъято значительное количество оружия, боеприпасов, охотничьих припасов и транспортных средств.