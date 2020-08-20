Тирана, , 01:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в среду, 19 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 864 образцов в стране было выявлено 158 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для страны. При этом ещё 57 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 7812 случаев заражения коронавирусом. 3928 человек уже излечились от COVID-19. 234 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли двое пациентов.

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По данным министерства, лечение от COVID-19 проходят 3650 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру, Леж, Корчу, Влёру и Фиер. Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 101 пациентов с COVID-19, 17 из них проходят интенсивную терапию, и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Однако оппозиционные СМИ сообщают о втрое большем числе пациентов. Ещё по крайней мере 27 человек уже излечились от COVID-19, однако все равно нуждаются в стационарном лечении.

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