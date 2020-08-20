Тегеран, , 08:13 — REGNUM 19 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 153 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 20 125 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Садат Лари отметила, что с учетом 153 новых жертв их общее число по стране возросло до 20 125 человек. «За последние 24 часа обнаружено около 2444 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1132 человека были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 350 279 иранцев заразились опасным вирусом, около 302 528 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 3868 других пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 939 840 тестов на наличие вируса.