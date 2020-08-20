Багдад, , 00:41 — REGNUM Сумму в размере $204 млн дополнительно получит Ирак в качестве гуманитарной помощи от США, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Средства предназначены для поддержки народа республики, а также для иракских беженцев и общин, которые их приняли. После выплаты этой суммы общий объем помощи Ираку с начала 2019 финансового года должен составить более $706 млн.

Госсекретарь отметил, что средства будут потрачены на строительство домов, продовольствие, медицинские услуги и санитарно-гигиенические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что администрация США намерена сократить военную помощь Ираку в случае вывода американских войск с иракской территории.

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