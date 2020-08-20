Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США превысило 5,5 млн. Скончались уже 172 тысячи человек. Об этом 19 августа сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США.

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По данным университета, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии составило уже 5 507 556. Выздоровели пока только 1,9 млн человек. Скончались 172 511 человек.

Во всем мире выявлено уже 22,2 млн зараженных коронавирусом. При этом на сегодняшний день выздороветь смогли 14,1 млн человек. Скончались — 783 тыс. человек.