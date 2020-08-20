Приштина, , 00:40 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 470 образцов в крае было выявлено 162 носителя коронавируса. При этом 122 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 11 848 случаев заражения коронавирусом. 7684 пациентов уже здоровы. 425 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять — за последние сутки.

Лечение от COVID-19 проходят 3739 человек. С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались. 19 августа от последствий COVID-19 в Косово скончался водитель скорой помощи при центре семейной медицины.

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