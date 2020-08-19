Манама, 19 августа 2020, 23:27 — REGNUM Власти Бахрейна отменили обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну, 19 августа сообщает агентство Reuters.

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Согласно официальному сообщению, несмотря на отмену изоляции Бахрейн продолжит проводить обязательное тестирование на коронавирус всех въезжающих в страну.

В Бахрейне с начала эпидемии зарегистрировано 3482 случая COVID-19 и 178 смертей от заболевания.

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