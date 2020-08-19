Новый учебный год начнётся 1 сентября в регионах РФ очно, но по новым правилам. Из-за угрозы распространения коронавируса с марта 2020 года школьники вынуждены были учиться дистанционно. В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в новом учебном году.

Прежде всего, до 1 января 2021 года в образовательных учреждениях запрещены любые массовые мероприятия. Это поставило точку в дискуссии о проведении традиционных праздничных линеек. В этом году, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, они пройдут в новом формате. Кроме того, ежедневно детям будут измерять температуру, а при выявлении учащихся с признаками ОРВИ они будут изолироваться до приезда скорой помощи или родителей. За каждым классом закрепят кабинет для учёбы и установят собственное время начала уроков и перемен. ИА REGNUM выясняет, готовы ли школы и детские сады к работе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с какими трудностями придется столкнуться и учителям, и ученикам в этом году.