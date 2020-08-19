Чувашский министр: разделить классы на переменах сложно, «касание будет»
В школах Чувашии, как и в других регионах, будет составлено «специальное расписание» для разделения классов на переменах и в столовой. Но разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно». Об этом 17 августа заявил на планёрке в правительстве министр образования Чувашии Сергей Яковлев, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.
В Якутии разрабатывают схему распределения потоков детей в школах
Вопросы подготовки школ Якутии к новому учебному году обсудили на совещании под председательством и. о. премьера Андрея Тарасенко. Нерешёнными пока остаются вопросы профилактики коронавируса.
Школы Москвы обеспечат масками и перчатками
В новом учебном году сотрудников московских школ и учащихся обеспечат средствами защиты. Об этом сообщилив пресс-службе департамента образования и науки столицы.
Сельская школа Оренбуржья за свой счёт закупит рецикуляторы
Привольненская средняя общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области 1 сентября начнёт новый учебный год в очном формате. Директор учреждения Зульфия Ягофарова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, отметила, что работать придется с учетом сложившейся эпидситуации.
«О всех рекомендациях и требованиях Роспотребнадзора мы знаем. Постараемся все выполнить. Единственная загвоздка — в приобретении достаточного количества антисептиков, масок и перчаток для обслуживающего персонала», — сказала руководитель сельской школы.
Она отметила, что школа до 1 сентября приобретет рециркуляторы и антисептики. Из районного бюджета выделяют 25 тысяч рублей на рецикуляторы и 20 тыс. на антисептики. Но по сути, это сэкономленные средства самой школы, пояснила Зульфия Ягофарова.
«Рассматриваем варианты»: в чебоксарской гимназии будут учить по-новому
В чебоксарской гимназии № 46 санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора будут исполнены по максимуму настолько, «насколько это реально» в данный момент. Часть вопросов решена, часть находится «на стадии обсуждения» — в частности, как развести потоки детей утром и на переменах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора гимназии № 46, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя Татьяна Свеклова.
В Прикамье обсудили готовность школ к новому учебному году
В Пермском крае 1 сентября 875 учреждений средних общеобразовательных учреждений (это 2,3 тыс. зданий) откроют свои двери для более 550 тыс. учеников. На заседании правительства обсуждалась их предварительная готовность к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«До 1 сентября остается совсем немного времени. Особое внимание надо уделять безопасности ребят, которые будут ходить в школу», — отметил врио губернатора Дмитрий Махонин.
В Москве школьников с высокой температурой изолируют до приезда скорой
У сотрудников школ и учащихся в новом учебном году будут проверять температуру. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
«В новом учебном году у всех обучающихся и сотрудников школы продолжат измерять температуру, используя при этом бесконтактные термометры», — рассказали в департаменте в ответе на запрос редакции ИА REGNUM.
Глава Приморья сказал, как надо начинать учебный процесс в школах
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал не нагружать с первых дней учеников в школах.
В челябинской гимназии не будут разбивать классы на подгруппы
В гимназии №1 города Челябинска не планируют делить классы на подгруппы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в образовательном учреждении.