Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, ставших эпицентрами эпидемии коронавируса, утаивали от высшего руководства КНР истинные масштабы заражений, сообщает 19 августа газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах США.

Коронавирус в Китае Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению газеты, такая информация содержится в неком докладе американских разведслужб, предназначенном для внутреннего пользования.

Якобы представители властей США заявили The New York Times, что местные руководители в Китае опасались наказаний, поэтому скрывали полную информацию от правительства КНР.

По данным газеты, на основании этого доклада разведсообщество США вновь полагает, что Коммунистическая партия Китая скрыла важную информацию о коронавирусе от остального мира, из-за чего эпидемия охватила весь мир.

Каких-либо конкретных данных, фактов, фамилий или доказательств The New York Times не приводит.

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