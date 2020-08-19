Осло, , 22:15 — REGNUM В Норвегии будет введен 10-дневный карантин для жителей Австрии, Британии, Греции и Ирландии из-за повышения скорости распространения коронавируса в этих странах, сообщает 19 августа МИД королевства.

Кроме того, норвежцам рекомендовано воздержаться от поездок в Австрию, Грецию, Ирландию и Британию без особой необходимости.

Такая же рекомендация относится к желающим посетить столицу Дании Копенгаген.

Новые ограничения начнут действовать в ночь на 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом преодолело отметку в 22,4 млн, при этом свыше 787 тыс. человек умерли от последствий заражения.

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