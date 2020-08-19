Гавана, , 22:15 — REGNUM Власти Кубы объявили о скором начале клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, 19 августа сообщает Prensa Latina.

Вакцинация dfuhlert

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Испытания вакцины, которая получила название Soberana 01 («Суверенная 01»), начнутся на следующей неделе и завершатся 11 января 2021 года. В них будут участвовать 676 добровольцев в возрасте от 19 до 80 лет.

На Кубе с начала эпидемии зарегистрировано 3482 случаев COVID-19 и 88 смертей от заболевания. Страна смогла справиться со вспышкой благодаря правильному отслеживанию и изоляции носителей болезни, а также сильной медицинской и фармакологической школе.

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