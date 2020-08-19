Женева, Швейцария, , 22:09 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 213 391 случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 21 989 366. Об этом сообщает 19 августа Всемирная организация здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4644 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 775 893.

Лидируют по распространению инфекции США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 206 440 выявленных инфицированных и 4473 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.