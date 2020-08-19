Женева, Швейцария, 19 августа 2020, 22:09 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 213 391 случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 21 989 366. Об этом сообщает 19 августа Всемирная организация здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»
Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4644 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 775 893.
Лидируют по распространению инфекции США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 206 440 выявленных инфицированных и 4473 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.