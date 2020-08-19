Архангельск, , 22:02 — REGNUM В Архангельской области выборы губернатора будут проходить в течение трех дней. О этом сообщили в облизбиркоме.

Отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата на пост губернатора Архангельской области можно будет 11,12 и 13 сентября. Участки будут работать до 22 часов.

В регионе сформированы 31 территориальная и 848 участковых избирательных комиссий.

Помимо выборов главы региона, в Каргопольском, Вельском, Мезенском, Лешуконском, Онежском, Шенкурском, Приморском, Пинежском, Плесецком, Холмогорском районах, а также в Новодвинске северяне будут выбирать своих представителей в органы местного самоуправления.

С учетом эпидемиологической обстановки всех участников голосования, пришедших на избирательные участки, обеспечат средствами защиты: масками, перчатками, индивидуальными письменными принадлежностями.

Общественный порядок на избирательных участках в дни проведения выборов будут обеспечивать полторы тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора Архангельской области претендуют шесть человек. На предвыборную кампанию кандидаты потратили уже лее 40 млн рублей.