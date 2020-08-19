Москва, , 20:41 — REGNUM Коронавирусная инфекция имеет последствия для человека, даже если он болел в легкой форме. Заражение приводит к сбою работы внутренних систем организма. В первую очередь, нарушаются функции легких, а точнее — их способность забирать кислород из воздуха и передавать его далее всем органам. Помимо этого, часто возникает поражение нервной и сердечно-сосудистой систем. Пациенты после выписки из стационара испытывают сильную слабость и одышку даже при минимальных физических нагрузках. Главный реабилитолог России, профессор Галина Евгеньевна Иванова заявила, что «реабилитация нужна всем пациентам, вне зависимости от наличия и выраженности у них нарушенных функций. Но, особенно, в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах».

Для восстановления пациентов после COVID-19 в европейских и российских клиниках используют ReOxy-терапию. Этот метод применяется у пациентов с заболеваниями сердца для повышения устойчивости к недостатку кислорода и улучшения переносимости физической нагрузки. Смысл этой терапии отражен в названии: «Re» обозначает сделать что-то повторно, восстановить, «Oxy» — кислород, а «ReOxy» таким образом — это возврат к нормальному обеспечению кислородом, что является одной из приоритетных задач как в реабилитации сердечных пациентов, так и пациентов после COVID-19. Важную роль в распространении данного метода в медицине сыграли исследования английских и американских ученых, открывших механизмы реагирования организма на снижение уровня кислорода, за что им в октябре 2019 года была присуждена Нобелевская премия в области медицины и физиологии. Как оказалось, кратковременный умеренный дефицит кислорода (гипоксия) оказывает исключительно положительное воздействие на весь организм, «заставляя» его подключить неиспользуемые ранее ресурсы. Клетки переходят на новый уровень энергообеспечения, растут новые сосуды, увеличивается количество клеток-переносчиков кислорода, запускаются процессы восстановления.

Несколько лет назад группа ученых факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГМУ им. И.М. Сеченова научились точно рассчитывать индивидуальную полезную физиологическую дозу гипоксии и на основании этого совместно с немецкими специалистами разработали уникальный способ дозирования в зависимости от состояния пациента — SRT технологию (Self-Regulate Treatment — саморегулируемая процедура). Теперь любой пациент может получить дыхательную терапию на основе кратковременного воздействия гипоксического стимула, независимо от возраста и общего самочувствия — сам организм решает какая нагрузка будет для него оптимальной, т. е. будет одновременно и эффективной, и безопасной. Кислородное насыщение крови и другие жизненно важные параметры измеряются с помощью датчиков во время всей процедуры ReOxy-терапии. Если уровень кислорода в тканях опускается ниже определенных значений, содержание кислорода во вдыхаемом воздухе и его объем автоматически увеличиваются.

По своим свойствам, ReOxy-терапия не имеет аналогов. Сегодня она активно используется по всему миру как средство для реабилитации, в том числе людей, переболевших коронавирусом. Эта исключительно российская методика нашла применение у мирового медицинского сообщества.