Красногорск, , 20:10 — REGNUM Перед началом учебного года в Подмосковье медицинские справки для детей можно будет оформить в течение 10 минут. Об этом сообщается 19 августа на официальном сайте правительства Московской области.

Сделать это можно в кабинете «Справка в 1 шаг», которые работают в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Таким образом родители ребенка могут в кратчайшие сроки получить справку для детского сада, школы, бассейна, а также справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с заболевшими COVID-19.

Отмечается, что срок получения документов не будет превышать 10 минут. Специалист проведет осмотр ребенка, после чего выпишет соответствующую справку. Записаться на прием к врачу в кабинет «Справка в 1 шаг» можно через портал госуслуг Московской области и единый кол-центр губернатора по телефону 8−800−550−50−30.

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