Челябинск, , 19:46 — REGNUM В Челябинской области от гриппа необходимо привить не менее 60% населения. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.

Прививка

Он отметил, что в 2019 году такую прививку получили менее половины жителей региона. В этот раз задача стоит более сложная.

«Обращаю внимание всех глав, максимально содействуйте минздраву в этом вопросе», — поставил глава региона задачу мэрам в ходе совещания. Как сообщало ИА REGNUM, привить наибольшее число граждан собираются в условиях распространения коронавирусной инфекции.