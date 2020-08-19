Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM В Екатеринбурге АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», осуществляющий реализацию проекта строительства нового Концертного зала Свердловской филармонии, завершил высадку аллеи на улице Ирбитской. Новая зелёная зона сформировала аллею на улице с современной жилой застройкой. В общей сложности на Ирбитской высажено 32 дерева и 340 кустарников.

Как отметил генеральный директор АНО Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» Игорь Дубровин, было принято решение о высадке деревьев и кустарников взамен тех, что росли на площадке дома по ул. Карла Либкнехта, 40. «Восстанавливать их на другом месте застройщик юридически не обязан, но мы компенсируем городу утраченные насаждения», — сообщил Игорь Дубровин. Для этого по согласованию с мэрией и был выбран участок на ул. Ирбитской.

В близлежащих кварталах сейчас ведется активное жилищное строительство, быстро увеличивается население, а среди новоселов много молодых семей с детьми. Поэтому новая зеленая аллея, без сомнения, будет популярной у жителей района.