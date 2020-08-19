Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM Бывшему гендиректору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кызласов обвиняется в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова (второй фигурант дела) обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Экс-гендиректор может получить до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, а Шилиманов — до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кызласов, уже находясь под следствием, ушёл в отставку с поста главы особой экономической зоны.

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