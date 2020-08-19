Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделят средства для того, чтобы в лаборатории Кожно-венерологического диспансера №11 в центре города можно было проводить анализ биоматериала на COVID-19. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Центрального района.

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По данным Смольного, на сегодня тесты на наличие коронавирусной инфекции выполняют в Петербурге 43 лаборатории. Теперь к ним может присоединиться лаборатория КВД №11, при этом забор анализов у горожан по-прежнему будет производиться в поликлиниках по месту жительства.

«Для лаборатории было закуплено суперсовременное медицинское оборудование. Теперь она оснащена по последнему слову техники и может выявлять самые сложные заболевания», — сказал губернатор.

Как отмечают власти города, охват тестированием в Петербурге в четыре раза больше норматива. Количество лабораторий, выявляющих коронавирус, будет увеличено.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16 941 человека. Зафиксировано 162 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 34 487 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2293 человека. Выздоровели 24 793 человека.

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