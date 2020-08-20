Челябинск, , 07:04 — REGNUM В гимназии №1 города Челябинска не планируют делить классы на подгруппы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в образовательном учреждении.

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Это связано с тем, что учреждение и так работает в две смены, с 7:30 до 19:30 по местному времени. Если дробить классы, то придётся перейти на работу в три-четыре смены. Но это не представляется возможным. По той же причине не планируется вводить особого графика питания и раздельных перемен.

При этом за каждым классом закреплён свой кабинет. Исключение сделано для предметов, требующих лабораторных работ, а также для физкультуры. Физкультурой школьники будут заниматься по мере возможности на открытом воздухе.

В каждом кабинете и на этаже находится рециркулятор воздуха. На входе установлен санитайзер. Гимназия обеспечена необходимыми расходными материалами. Также ранее были приобретены бесконтактные термометры. При выявлении у входящих учеников признаков ОРВИ и повышенной температуры их будут изолировать и вызывать родителей. Информация о температуре и симптомах ОРВИ будет заноситься в специальный журнал, а о каждом таком случае гимназия проинформирует органы Роспотребнадзора.

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