Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Работы по восстановлению пострадавших от вандалов фонтанов в Румянцевском саду на Васильевском острове Петербурга начнутся в 2021 году. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе петербургского Водоканала.

Губернатор Александр Беглов 16 августа распорядился вне очереди включить фонтаны в Румянцевском саду в программу восстановления и реконструкции городских фонтанов. «Они находятся в знаковом месте, и то, что один из них не работает, — недопустимо. Фонтаны нужно оперативно привести в порядок», — сказал губернатор.

Как отметили в Водоканале, в рамках программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов перед предприятием поставлена задача по возрождению до 2024 года фонтанного фонда Петербурга.

В 2019 году были восстановлены фонтаны в Саду имени 30-летия Октября и Любашинском саду, а также фонтан и скульптура «Мальчик и гуси» на проспекте Королева, 31. Эти объекты были выбраны горожанами в ходе опроса.

В 2020 году ведутся работы на пяти фонтанах, один из этих объектов уже реконструирован досрочно к Дню Победы— это фонтан «Слава» в Московском парке Победы.

Также отреставрирован фонтан в Центральной усадьбе поселка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.