Первоуральск, Свердловская область, , 06:42 — REGNUM В школе №7 города Первоуральска Свердловской области определились с тем, как будут работать в первом учебном полугодии. Пускать в здание планируют по графику и с нескольких точек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Учёба будет идти в две смены. Для прохода в здание открыто семь входов: два главных и пять запасных. К 7:30 по местному времени в школе будут ждать учеников семи классов, к 7:40 — 13, к 7:50 — 11, а затем по два — к 8:20, 8:30 и 8:40. Для обучающихся во вторую смену расчётным временем прибытия будет 12:55, 13:05, 13:30, 13:40 и 13:50. Отметим, что для каждого класса закреплено как время прибытия, так и вход, через который ученики соответствующего класса проходят в здание.

Также за каждым классом закреплён кабинет, в котором будут проводиться занятия. Теперь не дети будут перемещаться по кабинетам, а, наоборот, учителя начнут приходить к ним. Исключения сделаны для технологии и информатики. Конечно же, под исключение подпадает и физическая культура. Заниматься ею можно будет на открытой площадке, в спортзале или в хореографическом зале. Закрытые площадки после каждого класса будут дезинфицировать.

Сотрудникам и ученикам школы при входе будут измерять температуру. В случае, если она окажется 37,1 и выше, данные занесут в специальный журнал. Лица с повышенной температурой тела либо с другими признаками ОРВИ будут изолированы в специальном помещении до прибытия бригады скорой помощи, родителей либо самостоятельного оставления здания в целях изоляции на дому. Ответственный сотрудник обязан проводить человека в школьный изолятор, а также информировать медработника, директора школы и законных представителей ученика. Директор школы в свою очередь в течение двух часов обязан сообщить о таком случае в Центр гигиены и эпидемиологии.

В условиях коронавирусной пандемии особое внимание уделяется генеральным уборкам с применением в том числе дезинфицирующих средств. Они будут проводиться по субботам. Кроме того, ежедневно будет идти влажная уборка с использованием в том числе и дезинфицирующих средств. Кроме того, при входе в школу, в помещениях для приёма пищи, в санитарных узлах и в туалетных комнатах дети и взрослые смогут обрабатывать свои руки антисептиками. Там установят санитайзеры. На видном месте повесят инструкцию по использованию, а для персонала, педагогов и учеников проведут инструктаж. Также определён ответственный за постоянное наличие в школе мыла и влажных антисептиков и за их своевременную выдачу.

Важное внимание уделено и состоянию воздуха. Ответственные за кабинеты и за иные помещения должны обеззараживать его с помощью рециркуляторов. Также помещения нужно проветривать.