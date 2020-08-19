Ярославль, , 18:07 — REGNUM В Ярославской области туристов, путешествующих по маршруту «Золотое кольцо России», ждет несколько сюрпризов, новинки были представлены сегодня журналистам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Седухин представляет шоколадный паспорт

В Ярославской области действует паспорт туриста, в связи с пандемией коронавируса он особенно востребован путешественниками.

«Встал вопрос о том, какой инструмент может служить для более комфортного перемещения по маршруту. Ответом стал паспорт путешественника, который дает льготное посещение музеев, заселение в гостинице, другие преференции в городах Золотого кольца. Произошел всплеск выдачи этих паспортов. 12 сентября день города Ярославля, на следующий день Всемирный день шоколада. К этим датам мы решили сделать паспорт туриста в виде шоколада. Здесь представлены символы каждого города Золотого кольц», и это замечательный сувенир для путешественника, — рассказал журналистам вице-президент НП «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Александр Седухин.

К зимнему туристическому сезону в Ярославской области появится также специальный призовой квест-паспорт. Путешественникам предложат отгадывать загадки, узнавая много интересного о городах Золотого кольца, расположенных в регионе.

«Маршрут Золотого кольца — это международный бренд. Мы приветствуем и поддерживаем любые инициативы, которые развивают этот продукт, делают его доступным и понятным для широкой аудитории. Сегодня нужно говорить о перезагрузке Золотого кольца, сделать бренд современным. Золотое кольцо не только наше духовное наследие, формат должен быть привлекательным для подрастающего поколения. Квест-паспорт — это еще одна попытка сделать маршрут привлекательным, интересным, — подчеркнул и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Владимир Лысенко (справа) получил паспорт туриста

На законодательном уровне также решено поднять значимость дня празднования «Золотого кольца».

«Принят закон «О праздниках и памятных датах на территории Ярославской области». Мы можем рассмотреть возможность внесения в этот закон праздника или памятной даты, связанной с празднованием дня рождения маршрута «Золотое кольцо». Один из критериев для исторической даты, чтобы событию было не менее 50 лет. По «Золотому кольцу» мы этот критерий выдержали, теперь будем прорабатывать это предложение. Мы в очередной раз напомним об этом событии, и уже законодательно на территории нашей области, единственной в стране, будет закреплен наш маршрут и наш бренд, — говорит председатель комитета по образованию, культуре и туризму Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

Александр Седухин и Ольга Хитрова

Остается отметить, что традиционно день рождения туристического маршрута «Золотое кольцо России» принято отмечать 21 ноября. В самом Ярославле к празднику планируется открыть новый музей медведя и медовую кладовую.

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