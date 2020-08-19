Москва, , 17:59 — REGNUM Медицинское волонтерство доказало свою эффективность в дни пандемии коронавирусной инфекции, уверен член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

«Волонтеры-медики ведут активное взаимодействие с международными организациями. Во время пандемии медицинское волонтерство доказало свою эффективность; несмотря на ограничения, важно продолжать это сотрудничество», — сказал Савчук, выступая 18 августа в рамках круглого стола «Жизнь после коронавируса. Какие задачи встанут перед добровольчеством в сфере здравоохранения».

В свою очередь его заместитель Мария Якунчикова подчеркнула, что с приходом пандемии волонтеры-медики соблюдали определенные правила в своей работе, и, скорее всего, эти правила сохранятся и в будущем.

«Мы выработали систему ассистентского волонтерства, чтобы обезопасить наших волонтеров, чтобы минимизировать контакты. Каждый в своем доме, в своем подъезде старался помочь соседям, и таким образом осуществлялась адресная помощь», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Нижегородской области объявило о новом наборе в «Школу Волонтеров наследия».