Москва, 19 августа 2020, 17:59 — REGNUM Медицинское волонтерство доказало свою эффективность в дни пандемии коронавирусной инфекции, уверен член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.
В свою очередь его заместитель Мария Якунчикова подчеркнула, что с приходом пандемии волонтеры-медики соблюдали определенные правила в своей работе, и, скорее всего, эти правила сохранятся и в будущем.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Нижегородской области объявило о новом наборе в «Школу Волонтеров наследия».