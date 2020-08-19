Сочи, Краснодарский край, , 17:53 — REGNUM Пассажирам, не имеющим масок, водители общественного транспорта в Сочи будут отказывать в поездке. Решение принято в целях соблюдения требований Роспотребнадзора, сообщается в instagram-аккаунте МУП г. Сочи «Сочиавтотранс».

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»С завтрашнего дня водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.

В случае, если водители и пассажиры не будут соблюдать масочный режим, предприятию грозит приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим повышенной готовности в Краснодарском крае был продлён до 3 сентября. Масочный режим в регионе действует в общественном транспорте и в других местах скопления людей.