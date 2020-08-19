Кейптаун, 19 августа 2020, 17:48 — REGNUM Следователи ЮАР инициировали расследование предполагаемой коррупции при сделках, связанных с госконтрактами в связи с эпидемией коронавируса, 19 августа сообщает агентство Reuters.
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Глава правительственного следственного подразделения SIU Энди Мотиби заявил в ходе слушаний в парламентской комиссии, что его ведомство расследует 658 сомнительных сделок по всей стране.
Сделки касаются поставок средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, доставки продуктовых наборов, строительства и переоборудования больниц и организации карантинных центров.
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