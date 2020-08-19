Рязань, 19 августа 2020, 17:45 — REGNUM Работами по благоустройству и уборке Рязани остался недоволен губернатор Рязанской области Николай Любимов. На встрече с журналистами 19 августа глава региона предостерёг руководство дирекции городского благоустройства о том, что его «терпение может закончиться».
Губернатор раскритиковал качество работы муниципального предприятия в зоне Лесопарка и всего областного центра.
Лесопарк, по мнению губернатора, должен стать многопрофильной площадкой для проведения крупных мероприятий, занятий спортом и отдыха. Территорию необходимо привести в надлежащий порядок — очистить от растительного мусора, обустроить освещение, организовать общественные пространства.