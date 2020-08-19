Рязань, , 17:45 — REGNUM Работами по благоустройству и уборке Рязани остался недоволен губернатор Рязанской области Николай Любимов. На встрече с журналистами 19 августа глава региона предостерёг руководство дирекции городского благоустройства о том, что его «терпение может закончиться».

Губернатор раскритиковал качество работы муниципального предприятия в зоне Лесопарка и всего областного центра.

«Я очень недоволен тем, как проводится работа по благоустройству и уборке Рязани. Считаю, что городской дирекции благоустройства нужно работать намного эффективнее и быстрее реагировать на вопросы людей, которых очень много в социальных сетях, оперативно и чётко убирать там, где они должны это делать. Если дирекция благоустройства не справляется с задачами, значит, надо менять её руководство. Терпение людей и моё личное может закончиться», — подчеркнул Николай Любимов.

Лесопарк, по мнению губернатора, должен стать многопрофильной площадкой для проведения крупных мероприятий, занятий спортом и отдыха. Территорию необходимо привести в надлежащий порядок — очистить от растительного мусора, обустроить освещение, организовать общественные пространства.