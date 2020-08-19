Красногорск, , 17:27 — REGNUM Количество прибывших в Подмосковье мигрантов по сравнению с 2019 годом сократилось почти в полтора раза. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Трудовые мигранты Focus.kg

Так, по данным ГУ МВД России по Московской области за семь месяцев 2020 года на территории региона на миграционный учёт поставлено 701 606 иностранных граждан. Эта цифра примерно в 1,4 раза ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

При этом за семь месяцев с начала года в регионе выдано 99 484 патента для осуществления трудовой деятельности и 2 109 разрешений на работу. В сравнении с прошлым годом указанные показатели сократились на 33% и 38,2% соответственно.

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