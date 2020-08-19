Волгоград, , 17:15 — REGNUM 61-летнего мужчину, одного из организаторов хищения нефтепродуктов в 2016 году, задержали в Волгоградской области. Группировка, в которую входили более 60 местных жителей, похитила топлива на общую сумму почти 11 млн рублей, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Похитители качали нефтепродукты по ночам на железнодорожной станции «Им. Максима Горького» в Волгограде. Используя шланги и насосы, они переливали топливо из баков подвижных составов тепловозов в цистерны своих автомашин «ЗиЛ» и «Урал». Затем продавали горючее через автозаправочные станции города и области. С апреля по октябрь 2016 года злоумышленники похитили и реализовали более 340 тонн нефтепродуктов на общую сумму почти 11 млн рублей. Уголовные дела в отношении всех участников группы, за исключением одного из организаторов, которому удалось скрыться, были рассмотрены в суде, виновным назначено наказание. Скрывавшегося 61-летнего мужчину, объявленного в 2017 году в федеральный розыск, задержали накануне в Котельниковском районе.

Ранее в отношении организатор заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине уже предъявлено обвинение.