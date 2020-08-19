Новосибирск, , 16:57 — REGNUM В Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография» откроют социальную гостиницу и тренировочную квартиру для людей с инвалидностью. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В обладминистрации уточнили, новые отделения по сопровождаемому проживанию инвалидов примут постояльцев уже в сентябре.

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Лады Шалыгиной, стационарозамещающие технологии позволяют подготовить людей с инвалидностью к самостоятельному проживанию.

В тренировочной квартире одновременно могут проживать шесть человек. На протяжении двух месяцев люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 45 лет на бесплатной основе учатся готовить, пользоваться стиральной машиной, рассчитывать свой бюджет, проводить платежи за коммунальные услуги, средства связи. Здесь же можно пройти курсы компьютерной грамотности. Следующий этап программы социальной реабилитации — социальная гостиница. Номерной фонд — 25 мест. Гостиница предназначена для студентов или уже работающих людей с инвалидностью. Срок пребывания — один год.