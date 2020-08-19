Новосибирск, , 16:42 — REGNUM В Новосибирске объявлен в розыск учредитель и владелец похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин. Отмечается, что он подозревается в совершения преступления.

Издание «НДН. Инфо» со ссылкой на свой источник в СКР уточняет, что Якушин скрылся от следствия и сейчас находится в розыске.

«На условиях анонимности источник сообщил, что владелец новосибирского крематория Сергей Якушин подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Дача взятки». Мера пресечения ему не избиралась. Он скрылся от следствия», — рассказал источник в СКР.

«Могу лишь сказать, что отец сейчас находится на лечении. В России. Приболел. От следствия он не скрывался и тоже, как и я, не знал, что находится в розыске. С ним всегда и в любой момент можно пообщаться по телефону», — сказал изданию заместитель генерального директора «Некрополя» младший сын Якушина-старшего Борис Якушин.