Волгоград, , 16:43 — REGNUM Пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания могут не пускать в транспорт перевозчики Волгоградской области. Дополнительную обязанность по соблюдению масочного режима возложили на них 19 августа в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

На заседании штаба продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 25 августа на перевозчиков возложили дополнительная обязанность не допускать обслуживания граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания. В регионе продолжает действовать запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе с гостями, недопустимо проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. По-прежнему не разрешено работать ночным клубам, театрам и кинотеатрам, посещать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, ограничено оказание ряда услуг и работа объектов розничной торговли. На предприятиях общепита запрещено курить кальян.

Вместе с тем с 1 сентября в регионе начнут работу в обычном формате детские дошкольные учреждения, катки и бассейны, при условии соблюдения санитарных требований.