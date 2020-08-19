Москва, , 16:30 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1062 автомобилей. Об этом сообщает 18 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz X-Class, реализованные в период с января 2018 года по декабрь 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: руководство по эксплуатации содержит некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии закреплённый на крыше груз может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что повышает риск травм.

Как сообщается, у отзываемых транспортных средств будет заменено или актуализировано руководство по эксплуатации.

Напомним, накануне Mercedes-Benz также объявил об отзыве более 1,2 тысячи микроавтобусов, реализованных в 2014—2018 годах.

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