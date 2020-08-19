Актау, Казахстан, , 16:30 — REGNUM Руководство отеля «Риксос» в казахстанском Актау не пустило санитарных врачей на территорию объекта для проверки соблюдения законодательства. Об этом 19 августа заявила санитарный врач Актау Асима Жарылгасова на брифинге.

«У нас вчера была уже третья попытка попасть в «Риксос» для проверки, но мы не получили туда доступа», — сказала санврач. По её словам, за подобные действия руководство отеля должно нести ответственность.

Жарылгасова добавила, что проверка мест отдыха проводится без предварительного предупреждения. Рейды продолжатся до окончания купального сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в республике готовятся к очередной волне коронавируса в осенний период.

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