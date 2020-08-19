Новосибирск, 19 августа 2020, 16:28 — REGNUM В Новосибирской области изменился порядок государственной регистрации заключения брака в отделах ЗАГС. Об этом сообщает региональное управление по делам ЗАГС.
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Так, с 20 августа 2020 года регистрация брака «будет производиться в присутствии количества участников мероприятия не более десяти человек, включая работников органа ЗАГС».
При этом, в ЗАГСах сохраняется масочный режим.
«При нарушении масочного режима гражданином специалист отдела ЗАГС будет прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании)», — подчеркнули в управлении.