Москва, , 16:20 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе стримингового сервиса Spotify. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать после 14:30 по московскому времени. Большинство жалоб (91%) связано с проблемами при прослушивании музыки онлайн. Некоторые также сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Жалобы поступают от пользователей из США, Европы, Австралии, Индии. В России неполадки наблюдаются главным образом у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Напомнми, с 15 июля музыкальный стриминговый сервис Spotify официально начал работать в России.

Читайте также: Эксперт назвал подводные камни российской версии Spotify