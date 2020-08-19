Нур-Султан, , 16:17 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана временно отменило требование к обязательной школьной форме, сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что требования к школьной форме не отменяются. Однако родители могут самостоятельно решать, во что одевать ребенка в школу. Отмечается, что родители могут написать заявление на очное обучение детей начальных классов.

Напомним, новый учебный год в Казахстане для большинства школьников начнется в дистанционном формате. Однако по желанию родителей будут запущены дежурные классы, в котором будут обучаться не более 15 человек.

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