Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще одной участницы так называемого «Ордена пути», члены которого, по версии следствия, под видом магических процедур занимались мошенничеством в особо крупных размерах.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Московский районный суд отправил в СИЗО по 24 сентября Татьяну Баранову, обвиняемую в мошенничестве. Ранее была арестована глава «эзотерического клуба» Гайва Тихомирова, обвиняемая в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму около 14 млн рублей.

Вместе с главой секты Баранова, по данным следствия, обманывала людей, обещая за большие деньги обеспечить магический «защитный купол».

«Баранова с Тихомировой убедили (потепрпевшего) К. в необходимости совершения религиозного обряда по установке защитного купола за 20 000 евро, а если обряд не совершить, то К. обязательно умрет, объясняли обвиняемые. Потерпевшему Г. защитный купол поставили за 34 000 евро», — сообщили 19 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвинение по двум эпизодам Барановой предъявили 16 августа. При избрании меры пресечения обвиняемая заявляла, что участие в «установке куполов» не принимала, просила избрать иную меру пресечения, но суд отправил ее в следственный изолятор.

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Организаторы секты «Орден пути» попали в поле зрения правоохранительных органов в августе 2019 года. Как считают в полиции, организатор и глава сообщества — женщина с двойным, российским и литовским, гражданством Гайва Тихомирова. С 2001 года она оказывала психологическую помощь людям на платной основе, а в 2006 году создала общество эзотерической направленности, в рамках которого проводила платные психологические консультации и тренинги, несмотря на отсутствие профильного образование и участия профессиональных психологов или психотерапевтов. За оказание услуг Тихомирова брала крупные суммы, так, для физического лица ее помощь оценивалась до 20 тысяч евро, а для юридического — до 300 тысяч евро.

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