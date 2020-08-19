Ярославль, , 16:14 — REGNUM В Ярославле сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» сняли чугунную ограду на пересечении проспекта Октября и улицы Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Демонтаж ограды

Горожан насторожил демонтаж ограды. В нём градозащитники усмотрели возврат к планам по замене чугунных оград в центре города на стальные заборы. В 2017 году эти планы вызвали активное сопротивление ярославцев, и городские власти отказались от них.

Как пояснили в мэрии Ярославля, на этот раз ограду перенесут в другое место. Демонтированные секции пойдут для ремонта аналогичных конструкций в других местах.

«Данный забор уже не несет функциональное значение, так как есть дублирующее ограждение. Также там есть уже сломанные секции. Их уже не восстановить. Хорошие фрагменты будут использованы для ремонта ограждения на проспекте Ленина и Революционном бульваре — там в некоторых местах не хватает секций», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Корреспондент ИА REGNUM не увидел на проспекте Октября критических повреждений ограды.

Ограждение на проспекте Октября

Планы по перестановке чугунных решёток не вызвали одобрения ярославцев.

«Вот так у нас облагораживают город: снятием в одном месте и установкой в другом», — написала на своей странице в Facebook депутат областной думы Елена Кузнецова, которая выехала на место.

Некоторые пользователи социальных сетей сомневаются, что демонтированные решётки будут перенесены на проспект Ленина и Революционный бульвар.

Демонтаж ограды

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