Ярославль, 19 августа 2020, 16:14 — REGNUM В Ярославле сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» сняли чугунную ограду на пересечении проспекта Октября и улицы Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Горожан насторожил демонтаж ограды. В нём градозащитники усмотрели возврат к планам по замене чугунных оград в центре города на стальные заборы. В 2017 году эти планы вызвали активное сопротивление ярославцев, и городские власти отказались от них.
Как пояснили в мэрии Ярославля, на этот раз ограду перенесут в другое место. Демонтированные секции пойдут для ремонта аналогичных конструкций в других местах.
Корреспондент ИА REGNUM не увидел на проспекте Октября критических повреждений ограды.
Планы по перестановке чугунных решёток не вызвали одобрения ярославцев.
Некоторые пользователи социальных сетей сомневаются, что демонтированные решётки будут перенесены на проспект Ленина и Революционный бульвар.
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