Челябинск, , 16:11 — REGNUM В Челябинской области возобновят свою работу кинозалы и кинотеатры. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба губернатора.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

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Распоряжение уже подписал глава области Алексей Текслер. Заведения смогут начать работу с 1 сентября. Им придётся функционировать с соблюдением требований Роспотребнадзора. У владельцев залов есть время, чтобы подготовиться к новым условиям.

Как сообщало ИА REGNUM, также Текслер разрешил проведение массовых мероприятий. Кроме того, он отменил ограничения по числу участников церемоний в ЗАГСах.