Симферополь, , 16:08 — REGNUM Для жителей Симферополя готовится введение ограничений подачи воды, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на собственный информированный источник.

«Графики будут вводиться», — цитирует агентство свой источник.

Вместе с тем, пока официального подтверждения этой информации нет. В ГУП «Вода Крыма» сообщили, что готовы к обеспечению подачи воды по графикам, если администрация примет решение об их введении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа введен в строй трубопровод, который соединил Тайганское и Симферопольское водохранилища, что позволило обеспечить переброску до 50 тыс. кубометров воды в сутки для Симферополя. Этот водовод, заявляли власти, должен решить водные проблемы жителей столицы Крыма.