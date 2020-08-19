19 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Виды озера Эльтон во время восхода Александр Куликов © ИА REGNUM

Александр Куликов, , 16:28 — REGNUM Озеро Эльтон образовалось примерно 40−50 тысяч лет назад на месте Хвалынского (Арало-Каспийского) моря. До сих пор в окрестностях водоема можно найти как мелкие ракушки, так и окаменелости моллюсков размером с колесо легкового автомобиля.

Окаменелости головоногих моллюсков аммонитов, найденных на горе Улаган, в окрестностях озера Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Остатки деревянных купален Александр Куликов © ИА REGNUM

Первые письменные упоминания об этом озере были обнаружены в документах времён Ивана Грозного. Уже тогда из водоема добывали соль. Но активная разработка соли на озере началась в годы правления Елизаветы Петровны. В 1880-х годах добыча соли здесь была прекращена и территория стала курортной. В 1910 году у озера открылся одноименный санаторий, а в 2001 году озеро и 106 гектаров прилегающих к нему степей стали охраняемой государством территорией и вошли в состав природного парка «Эльтонский».

Стела перед въездом в поселок Александр Куликов © ИА REGNUM

Отдыхающий несет лечебную глину Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Этнографический центр Алтын-Нур. Юрты центра Александр Куликов © ИА REGNUM

Этнографический центр Алтын-Нур. Юрта центра Александр Куликов © ИА REGNUM Директор этнографического центра Алтын-Нур Смагул Мунтаев Александр Куликов © ИА REGNUM

Местные мальчишки в поселке Александр Куликов © ИА REGNUM

Своим названием озеро Эльтон обязано золотисто-розовому цвету уникальной соли, входящей в состав его воды. «Алтын-Hyp» (в русском произношении «Эльтон») по-тюркски означает «золотое дно». Красный цвет рапы и впадающих в него ручьев был описан еще известным естествоиспытателем Палласом в XVIII веке, который отметил, что соль имеет красный цвет и издает «малиновый или фиалковый запах».

Виды озера Эльтон на закате Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон на закате Александр Куликов © ИА REGNUM Виды озера Эльтон на закате Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон во время восхода Александр Куликов © ИА REGNUM

Священным это место считалось еще во времена половецких ханов. И по сей день среди казахов ходит языческая легенда, согласно которой в воды озера спускается небесный владыка Тенгри-Хан, чтобы продлить вечную молодость. Легенда возникла не на пустом месте. Здешняя грязь и вода помогают лечить и продлевать молодость. Знаменитые эльтонские грязи, единственные в мире по составу и лечебным свойствам, по некоторым признакам превосходят грязи Мертвого моря.

Виды озера Эльтон на закате Александр Куликов © ИА REGNUM

Пасущийся скот в окрестностях озера Александр Куликов © ИА REGNUM Виды озера Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Отдыхающие на озере Александр Куликов © ИА REGNUM

Отдыхающие в минеральном озере, впадающем в озеро Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM Отдыхающие в минеральном озере, впадающем в озеро Эльтон Александр Куликов © ИА REGNUM

Отдыхающие на озере Александр Куликов © ИА REGNUM

Растительность на озере Александр Куликов © ИА REGNUM

Казалось бы, в водоеме со столь высоким содержанием минеральных солей не может быть никакой жизни. Однако это не так. В озере живёт и размножается одноклеточная водоросль дуналиелла солоноводная, адаптированная к суровым условиям обитания. Только этот сверхживучий микроорганизм способен жить и размножаться в густой маслянистой рапе, в которой мгновенно погибает все живое. Летом, в период цветения, водоросль производит бета-каротин. Это вещество придает воде и соленым кристаллам розоватый оттенок.

Виды озера Эльтон во время восхода Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон во время восхода Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон во время восхода Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды озера Эльтон во время восхода Александр Куликов © ИА REGNUM