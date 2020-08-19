Виндхук, , 16:07 — REGNUM Жителей Намибии призвали не доверять утверждениям некоторых пользователей в социальных сетях о том, что слоновий помет может лечить COVID-19. Число случаев заражения коронавирусом в стране продолжает расти. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии Ромео Муйунда.

Слон (сс) chillervirus

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Министр сообщил, что слоновий помет все чаще рекламируется как лекарство от COVID-19.

«Люди в социальных сетях продают слоновий помет по непомерным ценам. Вокруг этого целая шумиха», — сказал он.

Министр здравоохранения Намибии Калумби Шангула подчеркнул, в настоящее время от COVID-19 нет действенного лекарства.

«Если кто-то утверждает, что это так, то это ложное утверждение», — сказал он в интервью репортерам местных СМИ.

Некоторые народные целители в Намибии часто говорят, что слоновий помет якобы обладает «целебными свойствами», в том числе для лечения головной боли, зубной боли и закупорки пазух носа, но утверждение, что он может вылечить COVID-19, является «новой тенденцией».