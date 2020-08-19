Москва, , 15:46 — REGNUM В России масштабное обсуждение ЕГЭ по информатике на компьютере, а также и апробацию электронной формы экзамена пройдет во всех регионах в сентябре-октябре 2020 года, сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, перед началом учебного года опубликуют демоверсию компьютерного ЕГЭ по информатике. Он отметил, что информация об изменениях должна быть доведена до каждого учителя информатики.

Перед тем, как провести официальный компьютерный ЕГЭ по информатике, будут проведены апробации, чтобы проверить готовность всех регионов РФ к такому формату проведения ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2020 года включительно выпускники российских школ сдавали ЕГЭ по информатике на бумажных бланках.

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