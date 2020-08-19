Брянск, , 15:51 — REGNUM Традиционный Парад поколений не состоится в Брянске в День города 17 сентября. Роспотребнадзор не согласовал проведение массового мероприятия мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили 19 августа в пресс-службе городской администрации.

В мэрии состоялось совещание, на котором обсудили празднование Дня города и 77-й годовщины освобождения Брянска от немецко-фашистских войск. Часть программы пройдёт в онлайн-формате — профессиональные коллективы Брянского городского концертного объединения готовят серию концертов «Ода Брянску». Состоится торжественное возложение цветов к памятникам и обелискам воинам-освободителям, выступления артистов во дворах жилых домов и на 15 городских площадках. Парад поколений решено не проводить.

«Несмотря на то, что Парад поколений в этом году не состоится, мы обязательно в иных форматах поздравим наших ветеранов, ведь именно благодаря им Брянск обрёл второе рождение», — отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Вечером запланирован праздничный салют.