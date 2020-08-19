Москва, , 15:38 — REGNUM На Московских центральных диаметрах (МЦД) появились плакаты с QR-кодами. Об этом 19 августа сообщили в департаменте транспорта столицы.

«С сегодняшнего дня на диаметрах появились плакаты с QR-кодами — отсканировав их, вы можете прочесть одно из 700 произведений проекта «Книги в метро», — говорится в информации.

Отмечается, что плакаты будут размещены на 60 станциях МЦД.

Практика применения QR-кодов получила широкое применение в Москве во время режима ограничений, когда технология использовалась для цифровых пропусков. Теперь она находит своё место в другой деятельности московских властей — например, в уличной навигации.

В данном случае QR-код будет использоваться для рекламы сервиса с онлайн-книгами.