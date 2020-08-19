Москва, 19 августа 2020, 15:38 — REGNUM На Московских центральных диаметрах (МЦД) появились плакаты с QR-кодами. Об этом 19 августа сообщили в департаменте транспорта столицы.
«С сегодняшнего дня на диаметрах появились плакаты с QR-кодами — отсканировав их, вы можете прочесть одно из 700 произведений проекта «Книги в метро», — говорится в информации.
Отмечается, что плакаты будут размещены на 60 станциях МЦД.
Практика применения QR-кодов получила широкое применение в Москве во время режима ограничений, когда технология использовалась для цифровых пропусков. Теперь она находит своё место в другой деятельности московских властей — например, в уличной навигации.
В данном случае QR-код будет использоваться для рекламы сервиса с онлайн-книгами.