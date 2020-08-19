Уфа, , 15:37 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Стерлитамаке в апреле 2018 года стражи порядка получили информацию о том, что в отношении двух 11-летних девочек на улице было совершено преступление против половой неприкосновенности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера, которые были совершены в отношении детей.

Отмечается, что тогда стражи порядка не смогли установить личность предполагаемого преступника. Несмотря на это, следствие по этому делу не прекращалось. В результате следователи смогли установить личность подозреваемого. Им оказался житель Стерлитамака 57-и лет.

Сообщается, что он уже сознался в содеянном, а девочки его опознали.

В настоящее время фигурант уголовного дела находится под стражей. Расследование дела продолжается. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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