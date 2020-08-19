Москва, , 15:29 — REGNUM Получить вычет на лекарства можно без рецепта врача можно получить лишь в отдельных случаях. Такое разъяснение дало Министерство финансов России, сообщили в ФНС.

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В случае, если лекарства выписаны не на рецептурном бланке или без оформления рецепта, для подтверждения расходов на приобретение медицинских препаратов нужно предоставить сведения из медицинской карты пациента и чеки об оплате.

В ФНС напомнили, что вычет ограничен 13% от 120 тыс. рублей в год, то есть вернуть можно не более 15 тыс. 600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по закону, граждане РФ могут оформить налоговый вычет по подоходному налогу в размере стоимости лекарств.

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