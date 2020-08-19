Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Компания Valve выпустила новое обновление для командного шутера Team Fortress Classic. Об этом 19 августа сообщается на официальной странице игры в Steam.

В обновлении разработчики исправили параметры безопасности клиента игры, а также ошибку viewdemo. Аналогичные патчи также получили Half-Life и Counter Strike 1.6.

Напомним, релиз Team Fortress Classic состоялся в 1999 году. Изначально игра распространялась как дополнение к Half-Life.

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