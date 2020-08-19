Воронеж, , 15:24 — REGNUM Пассажирские поезда, которые прибывают на станцию «Воронеж-1», сменят станцию отправления и прибытия на период с 1 по 6 ноября. Об этом сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе ЮВЖД.

«В связи с реконструкцией в Воронеже автомобильного путепровода через железнодорожные пути на участке Отрожка — Воронеж-1 с 1 по 6 ноября 2020 года временно изменится расписание пассажирских поездов, проходящих по ЮВЖД. В том числе поезда Москва — Воронеж — Москва в этот период будут отправляться и прибывать с/на вокзал Воронеж Южный (станция Придача)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2020−2021 год в Воронеже запланировано проведение реконструкции автомобильного путепровода на улице Ленина в Центральном районе города. Путепровод проходит над железнодорожными путями и много десятилетий не видел капитального ремонта. На данный момент работы по подготовке к реконструкции уже начались, в связи с чем через путепровод ограничено движение автотранспорта. В ноябре путепровод перекроют вовсе — на несколько месяцев.